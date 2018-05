Oroscopo Pesci del 29 maggio 2018

Oroscopo del 29 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

operare dei cambiamenti ma…

Alcune questioni personali o di lavoro che vi hanno infastidito, con La Luna Piena odierna arrivano a un punto di non ritorno e sarete pronti, seppure non senza tensioni, a operare dei cambiamenti. E’ un’ottima cosa, tuttavia tenete presente che le emozioni sono eccessive, potreste saltare velocemente, troppo, alle conclusioni. Per cui, regolatevi di conseguenza.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com