Oroscopo Pesci del 29 novembre 2017

Oroscopo del 29 novembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

una nuova strategia che…

Potreste aver preso una decisione ma i pianeti vi suggeriscono di ripensarci… Se ormai non è più possibile, allora fate almeno in modo di adottare una nuova strategia, operare dei piccoli cambiamenti che, per voi, potrebbero essere più vantaggiosi. Terza decade: una questione di denaro va sistemata ora, rimandare non serve a niente.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]