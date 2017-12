Oroscopo Pesci del 3 dicembre 2017

Oroscopo del 3 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

aprire gli occhi su…

Il Plenilunio in Gemelli, per voi non è proprio simpatico ma avrà il pregio di aprirvi gli occhi su comportanti che vi nuocciono. Ad esempio, la tendenza alla fusionalità nel rapporto o a non voler vedere ciò che di negativo c’è nella relazione d’amore… Prima decade: per oggi, relax mentale totale, a furia di porvi trilioni di domande rischiate di affaticarvi!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]