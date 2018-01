Oroscopo Pesci del 3 gennaio 2018

Oroscopo del 3 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

buonumore e fascino…

I pianeti vi supportano, vi sembra più facile del solito esprimervi… E alcuni aspetti astrali accentuano il fascino, la popolarità, vi regalano buonumore! Inoltre, Urano dopo 5 mesi torna in moto diretto: grande voglia di cambiare atteggiamento rispetto al lavoro, guadagnare di più! E, all’occorrenza, sapete bene anche come difendervi: ora il coraggio non vi manca!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]