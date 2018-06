Oroscopo Pesci del 3 giugno 2018

Oroscopo del 3 giugno 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

scappare a gambe levate da…

Una situazione conflittuale, oggi vi darà voglia di scappare a gambe levate! E forse avete ragione poiché, buoni come siete, potreste cercare di sistemare le cose ma, alla fine, non solo sarebbe fatica inutile e inoltre potrebbe ritorcersi contro di voi. Fate bene ad essere prudenti… Seconda decade: in vena di fare strage di cuori!

