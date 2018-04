Oroscopo Pesci del 30 aprile 2018

Oroscopo del 30 aprile 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

giganteschi progressi…

Il Plenilunio in Scorpione è eccellente, conferma ciò che ormai è davanti agli occhi di tutti: avete fatto giganteschi progressi! Siete andati dritti per il percorso imboccato, contro tutti e tutto, grazie anche al buon aspetto di Saturno in Capricorno. Avete preso in mano la situazione e affrontato tutto, anche i demoni interiori. Risultato: oggi siete più felici e più equiibrati.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]