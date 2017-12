Oroscopo Pesci del 30 dicembre 2017

Oroscopo del 30 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

una nuova relazione…

Il buon aspetto tra Giove e Plutone è energizzante, può far arrivare una nuova relazione, nell’arco di due settimane. Un incontro speciale con una persona che sembra avere molto da offrire, una splendida storia che varrà la pena di vivere! Terza decade: la carriera potrebbe essere sul punto di decollare, avete belle energie e nulla può destabilizzarvi.

