Oroscopo Pesci del 30 maggio 2018

Oroscopo del 30 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

un momento chiave…

La presenza del Sole e Mercurio in Gemelli potrebbe rappresentare un momento chiave, il momento di voltare una pagina della vostra vita. Il passaggio spiana la strada a nuove opportunità… Ma può essere un buon momento per risparmiare denaro e successivamente acquistare oggetti, mobili o nuove apparecchiature per l’abitazione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com