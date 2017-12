Oroscopo Pesci del 31 dicembre 2017

Oroscopo del 31 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

cambiare idea…

Non siete sicuri di aver voglia di uscire, più inviti per il veglione sono in programma e anche se avete previsto qualcosa, è facile che cambiate idea all’ultimo momento. Finalmente, la cosa che vi diverte di più è avere la possibilità di scegliere! E alcuni Pesci rimarranno in casa, in famiglia o con il partner: il che, sia chiaro, vi farà sentire al top.

