Oroscopo Pesci del 31 gennaio 2018

Oroscopo del 31 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

Mercurio in Acquario si posiziona alle vostre spalle: sarete ancor meno diretti e più misteriosi… Chi vi circonda dovrà leggervi nel pensiero! A volte credete che i vostri pensieri si “vedano” e le parole non servano a niente… ma sbagliate, perché così facendo date luogo a fraintendimenti. Cercate di sconfiggere questa tendenza e con gli altri parlate in modo chiaro!

