Oroscopo Pesci del 4 febbraio 2018

Oroscopo del 4 febbraio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

aspettando sabato…

La settimana terminerà meglio di come è iniziata: sabato, infatti, la dolce Venere entrerà nel vostro segno. Fino a quel momento, evitate di farvi notare troppo, anche se non è nelle vostre abitudini. Ma è pur vero che l’attuale posizione di Giove amplifica la sicurezza in voi stessi e spinti dal desiderio di far vedere chi siete rischiate di superare qualche limite.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]