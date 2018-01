Oroscopo Pesci del 4 gennaio 2018

Oroscopo del 4 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

capirsi con uno sguardo…

Potreste sentire che con una persona c’è molta affinità e avrete voglia di approfondire il rapporto, anche se nato di recente. Avete la piacevole sensazione di capirvi con uno sguardo, senza bisogno di parole… E tutto lascia pensare che la storia sarà importante, all’insegna del “per sempre”. Grazie a Saturno in Capricorno stavolta non imboccherete la strada sbagliata!

