Oroscopo Pesci del 4 giugno 2018

Oroscopo del 4 giugno 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

consigli interessati…

Ascoltate ciò che vi suggerisce l’istinto e non i consigli che vi daranno poiché nella maggior parte dei casi saranno interessati. E occhio a chi potrebbe farvi scambiare lucciole per lanterne, sarà tale la voglia di crederci che potreste cascarci con tutti e due i piedi. Per cui distacco, lucidità, soprattutto se siete nati intorno al 7 marzo.

