Oroscopo Pesci del 6 dicembre 2017

Oroscopo del 6 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

ripartire da zero…

I pianeti, e voi stessi, fanno arrivare l’occasione per ripartire da zero in un settore della vostra vita e, dopo anni difficili, ricominciare con il piede giusto. Probabilmente vedete le cose in modo diverso, siete aperti a nuove esperienze e non è escluso che arrivino proposte interessanti. Seconda decade: vi chiederanno una mano e sarete talmente contenti che farete più di quanto previsto.

