Oroscopo Pesci del 6 dicembre 2017

Oroscopo del 6 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

è il momento di agire…

Un progetto personale o di lavoro, avviato da un po’ di tempo, sembra essersi bloccato: in questo caso, gli astri vi suggeriscono di apportare delle modifiche o mollare definitivamente. Per risolvere la situazione, non è il momento giusto per affidarvi alla speranza o al colpo di bacchetta magica ma quello di agire in modo concreto! Prima decade: in vista un accordo o un contratto.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]