Oroscopo Pesci del 6 giugno 2018

Oroscopo del 6 giugno 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

eviterete dei fastidi se…

Non è la giornata migliore della settimana ma potrete evitare dei fastidi restando insensibili a grossolane manipolazioni. Cercheranno infatti di farvi credere a qualcosa che non è vera oppure a svalorizzarvi, minare la sicurezza che avete in voi stessi. Nei confronti di certe persone, dovete prendere le distanze anche se si tratta di amici o familiari.

