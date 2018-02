Oroscopo Pesci del 7 febbraio 2018

Oroscopo del 7 febbraio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

una presa di coscienza…

Luna in Scorpione per voi positiva, vi permette una presa di coscienza attraverso una conversazione chiarificatrice con un persona perspicace. Capirà immediatamente per filo e per segno la vostra situazione ed esprimerà il proprio parere. Prendete in seria considerazione, dunque, ciò che vi dirà e successivamente potrete decidere ciò che è meglio per voi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]