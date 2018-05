Oroscopo Pesci del 7 maggio 2018

Oroscopo del 7 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

non concedere troppo…

L’aspetto Venere-Nettuno vi rende un po’ vulnerabili ma riuscirete a nasconderlo agli altri… In ogni caso attenzione: mentre alcuni amici potrebbero percepire cosa sta accadendo, altre potrebbero tentare di trarne vantaggio. Per questo, cercate di non concedere troppo o quanto meno meno solo alle persone di cui vi fidate.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]