Oroscopo Pesci del 8 febbraio 2018

Oroscopo del 8 febbraio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

fate leva su…

Mettete in conto una piccola contrarietà ma nulla, sia chiaro, che non vi farà dormire la notte… Ma è pur vero che voi rimuginate e spesso trasformate cose da niente in un dramma. Potrebbe arrivare un’osservazione da parte del boss o che vi chieda qualcosa molto difficile da fare e vi sentiate impotenti. Fate leva sulla forza acquisita di recente e difendete le vostre idee, il metodo di lavoro, il vostro modo di fare.

