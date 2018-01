Oroscopo Pesci del 8 gennaio 2018

Oroscopo del 8 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

alcune amicizie…

Nessuna nuvola sul vostro orizzonte, alcune amicizie potrebbero svilupparsi con forza e scavalcare quelle attuali che rimarranno così in secondo piano. Probabilmente non vi chiederete se stiate facendo la cosa giusta ma l’assetto planetario, annuncia che non c’è alcun errore… Seconda decade: evitate qualsiasi forma di dipendenza, compresa quella alimentare.

