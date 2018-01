Oroscopo Pesci del 9 gennaio 2018

Oroscopo del 9 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

il coraggio non vi manca…

E’ un ottimo momento per lanciarvi in un’avventura un po’ rischiosa poiché avete capito che, alla fine, non avete nulla da perdere. E’ il miglior atteggiamento per riuscire in ciò che s’intraprende! Il coraggio, grazie a Giove e Marte c’è tutto per cui, avanti tutta e premete il pedale dell’acceleratore! Prima decade: dispiaciuti per un amico che ha un grosso problema.

