Oroscopo Pesci del 9 giugno 2018

Oroscopo del 9 giugno 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

l’amore regala grandi soddisfazioni…

Eccellenti rapporti con chi vi circonda e se qualcuno fosse aggressivo saprete come riportarlo alla calma. L’unica accortezza è quella di evitare promesse che non potrete, e lo sapete bene, mantenere… Non ci fareste una gran bella figura! E l’amore oggi può regalarvi grandi soddisfazioni. Se siete soli, cercate storie stabili e non avventure insignificanti.

