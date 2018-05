Oroscopo Pesci del 9 maggio 2018

Oroscopo del 9 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

distratti ma…

La Luna nel vostro segno vi rende distratti, rischiate di dimenticare qualcosa ma, al contempo, accentua l’intuito che oggi funziona a meraviglia e che dovete seguire in qualsiasi circostanza. Non sbaglierete! Seconda decade: per voi la situazione è diversa, ora dovete guardare in faccia la realtà o correte il rischio di ripetere sempre lo stesso errore.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com