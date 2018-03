Oroscopo Pesci del 9 marzo 2018

Oroscopo del 9 marzo 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

l’aiuto reciproco ma…

L’aiuto reciproco è al centro di questo venerdì: potrebbero chiedervi in prestito del denaro o sarete voi ad avanzare una richiesta… In entrambi i casi, prima di agire meglio riflettere: non è sicuro che le cose vadano nel verso da voi desiderato. Se sarete voi a chiedere, vi faranno delle domande un po’ indiscrete e se invece qualcuno vuole in prestito una somma, pensate se mai la rivredete: assicuratevi di questo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]