Oroscopo Pesci 3 marzo 2021 (20 febbraio-20 marzo): litigare non porta a niente

Oroscopo Pesci 3 marzo: umore

Come potrete risolvere una controversia, se chi avete di fronte non discuterà in modo sensato? Litigando è probabile che non andrete da nessuna parte. Ciò che potrebbe fare la differenza è sfruttare la diplomazia di cui vi dotano Sole e Venere congiunti nel vostro segno. Ponetevi al di sopra della questione e scoprirete che una prospettiva distaccata vi mostrerà che non c’è nulla di cui preoccuparvi.

Accettate il fatto di non essere d’accordo con l’altro/a. Più in generale è il momento, nel lavoro, di fare ciò che vi soddisfa veramente, non solo per lo stipendio. Ritagliate del tempo per capire il percorso di vita da intraprendere i quali sono i desideri che volete soddisfare.

Oroscopo Pesci 3 marzo: amore

In coppia: splendida armonia con il partner, desiderate rafforzare la vostra complicità!

Soli: un incontro importante vi regalerà felicità, andrà avanti nel tempo e farete progetti costruttivi.