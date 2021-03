Oroscopo Pesci domani 4 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno dei Pesci

Oroscopo Pesci 4 marzo 2021 (20 febbraio-20 marzo): piccole discussioni in famiglia

Oroscopo Pesci 4 marzo: umore

L’arrivo di Marte in Gemelli, pur essendo in dissonanza con il vostro segno, non creerà particolari problemi né scossoni. Fino al 23 aprile potreste essere solo un po’ irritabili, impazienti. In famiglia potrebbero esserci delle piccole discussioni utili a chiarire, a portare allo scoperto alcune aree problematiche.

Non è escluso che nel lavoro potreste essere in disaccordo con il boss che pretenderà parecchio, vi metterà sotto pressione. A farvi arrabbiare sarà il fatto che non ci sarà alcun compenso in più. Più in generale tenete presente che eventuali ostacoli potrebbero essere utili a motivarvi.

Oroscopo Pesci 4 marzo: amore

In coppia: passione ed eros al top, conditi da tenerezza. Con il partner oggi vivrete momenti indimenticabili.

Soli: magnetici, attraenti, oggi avete l’effetto calamita! Ovunque vi notano e piacete. Tendete la mano.