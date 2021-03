Oroscopo Pesci domani 6 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno dei Pesci

Oroscopo Pesci 6 marzo 2021 (20 febbraio-20 marzo): tendere la mano e chiedere scusa

Oroscopo Pesci 6 marzo: umore

Il cielo astrale invia messaggi contrastanti. Da un lato la Luna in Sagittario vi vede concentrati su alcuni nuovi piani per progredire nella carriera e dare il via ai vostri obbiettivi. Dall’altro, sarebbe meglio impegnare le energie sui progetti che avete già in corso ed evitare di iniziare cose nuove. A voi decidere.

Su un altro piano: Venere nel vostro segno rappresenta un invito a chiedere scusa a una persona con cui avete discusso. Anche se dovesse trattarsi di un piccolo problema, contattandola e parlando vi sentirete meglio, più sollevati.

Oroscopo Pesci 6 marzo: amore

In coppia: con tre pianeti nel vostro segno, è un sabato all’insegna della leggerezza e insieme al partner siete felici!

Soli: Sole, Venere e Nettuno in Pesci promettono un incontro. Avete bisogno di dare e ricevere amore.