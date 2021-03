Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo Pesci 7 marzo 2021 (20 febbraio-20 marzo): un sogno in un cassetto

Oroscopo Pesci 7 marzo: umore

Potreste sentirvi pronti a prendere una decisione riguardante un sogno che da tempo tenete chiuso in un cassetto e chiedervi se è il momento di realizzarlo. Se non prenderete l’iniziativa, il destino farà il suo corso e vi farà imboccare la strada più facile.

Prendendo il controllo, il risultato potrebbe essere diverso e svilupperete una risolutezza e una determinazione che non sapevate di possedere. E’ una domenica, in generale, in cui avete la possibilità di rilassarvi, circolerà molto affetto nelle amicizie di sempre. Che le vediate o le sentiate, le conversazioni sarà all’insegna della dolcezza.

Oroscopo Pesci 7 marzo: amore

In coppia: domenica in casa e l’unico invitato sarà l’amore. Oggi avete occhi solo per la dolce metà.

Soli: se di recente c’è stato un incontro, è la giornata ideale per approfondire la conoscenza.