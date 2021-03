Oroscopo Pesci giovedì 18 marzo 2021: l’Oroscopo di oggi giovedì 18 marzo e tutte le previsioni per il segno dei Pesci

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo Pesci 18 marzo 2021 (20 febbraio-20 marzo): determinati ad affrontare il mondo

Oroscopo Pesci 18 marzo: umore

Per oggi, l’ansia cronica vi lascia in pace. Avete belle energie, siete determinati ad affrontare il mondo! L’atmosfera costruttiva vi spinge a prendere delle iniziative che saranno ben accolte. E non è escluso che sulla vostra strada arrivi una persona pronta ad aiutarvi a realizzare degli obbiettivi.

Grazie al buon aspetto Marte-Saturno, mostrerete fermezza riguardo a un problema familiare: potreste dover prendere una decisione o fare una scelta tra due opzioni. Il consiglio astrale è quello di procedere con calma e riflettere prima di intraprendere qualsiasi cosa.

Oroscopo Pesci 18 marzo: amore

In coppia: ottimismo e buonumore oggi vanno di pari passo. Con il partner l’intesa è eccellente.

Soli: per conquistare non dovete alzare un dito: saranno gli altri a corrervi dietro. Sfruttate il fascino!