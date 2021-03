Oroscopo Pesci lunedì 8 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani 8 marzo per il segno dei Pesci

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo Pesci 8 marzo 2021 (20 febbraio-20 marzo): eliminare vecchie paure

Oroscopo Pesci 8 marzo: umore

La congiunzione Luna-Plutone in Capricorno, sosta nel vostro settore della vita sociale. La strada da percorrere, dunque è quella di coinvolgervi con gli altri ed entrare in nuove cerchie. Se siete bloccati da vecchie paure, cercate di elaborarle così da mollarle.

L’aiuto di un amico, al riguardo, potrebbe essere utile a fare dei progressi. E’ una buona giornata inoltre per fare passi avanti negli obbiettivi che intendete raggiungere, nei progetti che volete portare a termine. Al riguardo, potreste ottenere delle informazioni su ciò che dovreste modificare per andare avanti in modo più libero e leggero.

Oroscopo Pesci 8 marzo: amore

In coppia: la cosa più importante, oggi è l’amore! Viene prima di tutto. Vi sembrerà di vivere in un sogno.

Soli: siete convinti che tutto sia possibile e avete ragione! Affascinanti come siete, vi assicurate una conquista.