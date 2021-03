Blitz dice

Vaccinare, vaccinare, vaccinare. Non c’è altro e non c’è nulla di meglio e più importante da fare. Ogni dose inoculata mette al riparo una vita e riconsegna il vaccinato alla sua attività economica. Pare possano davvero arrivare circa 60 mln di dosi in 4 mesi. Somministrarle tutte in 4 mesi, questa è l’impresa.