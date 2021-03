Oroscopo Pesci mercoledì 17 marzo 2021: l’Oroscopo di oggi 17 marzo per il segno dei Pesci

Oroscopo Pesci 17 marzo 2021 (20 febbraio-20 marzo): non sprecate energie preziose

Oroscopo Pesci 17 marzo: umore

E’ un mercoledì in cui potreste avere delle difficoltà a coordinare il programma, prendere una decisione o trovare un accordo che soddisfi tutti. Se siete disposti a lavorare a una strategia per cambiare le cose andate avanti altrimenti state sprecando energia preziosa. Più in generale, se vi sentite giù di corda, un po’ pessimisti – è possibile con la dissonanza odierna Luna-Saturno – anziché aspettare che qualcuno noti il vostro stato d’animo, chiamate un amico di cui vi fidate. Nonostante le vostre riserve, sarà contento di poter essere utile, fare quel che può per tirare su il morale.

Oroscopo Pesci 17 marzo: amore

In coppia: è una bella giornata per condividere con il partner i piaceri più semplici e sani che offre la vita.

Soli: magnetici, irresistibili, passionali, comunicativi. Nessuno oggi potrà resistere al vostro fascino.