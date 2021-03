Oroscopo Pesci venerdì 19 marzo 2021: l’Oroscopo di oggi venerdì 19 marzo e tutte le previsioni per il segno dei Pesci

Oroscopo Pesci 19 marzo 2021 (20 febbraio-20 marzo): affrontare un problema familiare

Oroscopo Pesci 19 marzo: umore

La congiunzione Luna-Marte in Gemelli, in buon aspetto con Saturno vi dota di energie per affrontare qualsiasi progetto riguardante la casa o un problema familiare. Al contempo, anche se non darete a vedere riguardo a una discussione che dovete avere – forse con un familiare – sarete nervosi, stressati ed è comprensibile che preferireste eluderla.

Vorreste rifugiarvi nel vostro mondo e sognare, fantasticare. Eppure fare i conti con la realtà e tirare fuori il rospo vi farebbe un gran bene! Tenere tutto dentro è un veleno, dunque parlate.

Oroscopo Pesci 19 marzo: amore

In coppia: vi amate, vi desiderate ma oggi con il partner siete nervosi e un po’ bruschi.

Soli: un’avventura o un incontro online per oggi potrebbe andarvi bene ma in seguito capirete che vorreste di più.