Oroscopo di sabato 23 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (mollare un po’ la presa) e Scorpione (atmosfera tesa in famiglia).

Oroscopo 23 gennaio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): mollare un po’ la presa

Oroscopo Cancro 23 gennaio: umore

E’ un fine settimana con la Luna in Gemelli che sosta alle spalle del vostro segno. La cosa migliore sarebbe mollare un po’ la presa e non sentirvi responsabili di tutta la famiglia. Salvo, ovviamente, siate i soli a occuparvene. Ma il vostro segno non è capace di leggerezza, vi sentite spinti eternamente a proteggere le persone a cui volete bene. Se potete delegare qualcosa fate pure e senza per questo sentirvi in colpa. Siete esseri umani per cui anche voi avete bisogno di rilassarvi, stare un po’ in pace.

Oroscopo Cancro 23 gennaio 2021: come va l’amore?

In coppia: serenità, comprensione e se siete stati in freddo ritroverete un perfetto accordo.

Soli: se riusciste a prendere tutto meno sul serio, potreste rimanere piacevolmente sorpresi.

Oroscopo 23 gennaio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): atmosfera tesa in famiglia

Oroscopo Scorpione 23 gennaio: umore

La dissonanza Saturno-Urano potrebbe scatenare un po’ di frustrazione riguardo a una decisione, non sapete bene quali potrebbero essere le conseguenze. Evitate di forzarvi tanto più che il cambiamento sembra inevitabile. In questo fine settimana, annuncia l’oroscopo, avrete tuttavia difficoltà a distaccarvi, anzi vi porrete mille domande a cui non c’è una risposta.

Al momento i pianeti con il vostro segno non sono gentili e potreste essere anche furibondi perché vi sentite vittime di un’ingiustizia. Anche in famiglia, la situazione potrebbe essere tesa e probabilmente, la settimana prossima, dovrete affrontare un chiarimento, una spiegazione.

Oroscopo Scorpione 23 gennaio: amore

In coppia: il morale non è al top ma evitate di dire al partner cose di cui in seguito pentirvi.

Soli: non fermatevi alle apparenze, all’aspetto fisico. Cercate di apprezzare le persone per ciò che sono veramente.

Oroscopo 23 gennaio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): una questione irrisolta

Oroscopo Pesci 23 gennaio: umore

Grazie al buon aspetto Venere-Nettuno, nella cerchia sociale, una persona potrebbe cambiare tono, il suo atteggiamento nei vostri confronti ammorbidirsi e ciò sarà d’aiuto a superare delle difficoltà avute di recente nella relazione. Se vi era sembrata prepotente, ora sarà più accomodante e ritroverete l’accordo perduto.

Al contempo l’oroscopo annuncia che potrebbe riemergere una questione irrisolta del passato che richiederà la vostra attenzione. Evitate di ignorarla, anche se vi pesa, dedicate del tempo per risolverla e liquidarla definitivamente.

Oroscopo Pesci 23 gennaio: amore

In coppia: vedete le cose con ottimismo e ne avete bisogno. Se necessario oggi farete ammenda di qualche errore.

Soli: voglia di uscire dalla routine, incontrare persone nuove. Fatelo, gli astri vi sostengono!

