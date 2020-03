Oroscopo Sagittario 1 aprile 2020. Caterina Galloni: entrate extra

Oroscopo del 1 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): entrate extra.

Un’idea potrebbe mettervi in grado di guadagnare denaro extra e potrebbe trattarsi di qualcosa che vi garantirà delle entrate anche nel tempo.

Venere sta per entrare in Gemelli e sarà in buon aspetto con Saturno: è possibile, inoltre, che vi venga offerto un contratto di lavoro, da avviare forse una volta terminato questo lungo periodo di quarantena; vi costerà un duro impegno ma ne varrà la pena.

Amore: In coppia, attenti e teneri nei confronti del partner, pronti a coccolarlo. Soli: qualsiasi conversazione sarà romantica e, in seguito, sfociare in una storia.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

