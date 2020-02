Oroscopo Sagittario 1 marzo 2020. Caterina Galloni: conflitto interiore

Oroscopo del 1 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): un conflitto interiore.

Venere in dissonanza con Plutone e Saturno: aspetti astrali che potrebbero spingervi a desiderare qualcosa a tutti i costi e, al contempo, reprimere con forza la tentazione. Non è una situazione facile, un conflitto interiore che potrebbe scatenare un po’ di frustrazione.

Potreste tuttavia optare per una via di mezzo, ovvero concedervi qualcosa che non costa un occhio della testa. Amore: in coppia, vorreste maggiore libertà, reciproca indipendenza e farete in modo di ottenerla. Soli: potreste incontrare una persona che vi attrae e, altro che timidezza!, farete il primo passo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

