Oroscopo Sagittario 11 maggio 2020. Caterina Galloni: relazioni al top

Oroscopo del 11 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): relazioni al top.

Da oggi e fino al 28 maggio, è il momento giusto per condividere progetti con grande facilità. Le interazioni con gli altri saranno al top!

Potrebbero far scaturire nuove idee. Al contempo potete rivedere obbiettivi e responsabilità. Portare a termine un vecchio progetto.

Amore: in coppia, dire “ti amo” non basta. Contano i fatti. Soli: se vi piace una persona, non demordete!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

L’oroscopo 2020 del SAGITTARIO: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.