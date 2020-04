Oroscopo Sagittario 12 aprile 2020. Caterina Galloni: creatività al top

Oroscopo del 12 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): creatività al top.

La Luna nel vostro segno accentua il bisogno di muovervi, cambiare orizzonti ma data l’attuale situazione, per evadere, distrarvi c’è solo un modo: dar sfogo alla creatività che vi consentirà di trovare il sistema per sentirvi più sereni.

D’altra parte, siete ben coscienti che dovete rimanere in isolamento e trasgredire sarebbe una sciocchezza. Amore: in coppia, amate il partner – e ricambia – ma allora perché non dimostrate i sentimenti? Soli: sensibili a una dichiarazione eppure qualcosa vi impedisce di essere voi stessi. Non fate i/le difficili…

