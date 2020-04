Oroscopo Sagittario 13 aprile 2020. Caterina Galloni: un approccio rilassato

Oroscopo del 13 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): un approccio rilassato.

Alcuni passaggi attuali vi spingono ad avere un approccio rilassato, spontaneo, nei confronti della vita e delle spese. Dovreste invece fare attenzione alle uscite, scrivere quanto spendete e risparmiare per le future vacanze – virus permettendo.

E’ un ottimo sistema per evitare lo stress e avere il controllo della situazione. Amore: in coppia, è un momento positivo, in cui potete ristabilire un buon equilibrio. Soli: non è escluso un incontro su un app per cuori solitari.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

L’oroscopo 2020 del SAGITTARIO: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.