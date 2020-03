Oroscopo Sagittario 13 marzo 2020. Caterina Galloni: occhio alle spese

Oroscopo del 13 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): occhio alle spese.

Occhio alle spese, per oggi meglio tenere chiuso in un cassetto il bancomat poiché, annunciano i pianeti, rischiate di eccedere. Non vi porrete limiti e non avete proprio voglia di porveli… Sia chiaro sapete bene che è un atteggiamento sbagliato ma non potete fare a meno di spendere o di “giocare” – in un modo o in un altro – con i soldi.

Attenzione, lo ribadiamo, a non sforare il budget. Amore: in coppia, sempre generosi oggi siete un po’ egoisti ma volendo potete correggere il tiro! Soli: è il momento giusto per un incontro e una storia impegnativa.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

L’oroscopo 2020 del SAGITTARIO: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.