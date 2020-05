Oroscopo Sagittario 14 maggio 2020. Caterina Galloni: qualcosa non va

Oroscopo del 14 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): qualcosa non va.

Venere in moto retrogrado fino al 25 giugno. Un accordo di lavoro potrebbe essere messo in discussione. Sentite che qualcosa non va nel verso giusto.

Tuttavia non avete prove concrete che avvalorino il vostro istinto. E non saprete bene come muovervi. Evitate di prendere decisioni importanti.

Amore: in coppia, voi siete un po’ insoddisfatti. Cosa vorreste? Soli: molto esigenti. Non è aria di storie.

