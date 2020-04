Oroscopo Sagittario 15 aprile 2020. Caterina Galloni: una svolta

Oroscopo del 15 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): una svolta.

La maggior parte dei pianeti al vostro segno invia buone vibrazioni: in un modo o in altro approfitterete di questo mercoledì per fare qualcosa di positivo per gli altri.

Più in generale potreste avere una buona idea e anche se non potrete realizzarla immediatamente, ci riuscirete quando sarà possibile. E un progetto potrebbe avere una bella svolta!

Amore: in coppia o soli, oggi avete voglia di comunicare, condividere, amare. I pianeti incoraggiano questi slanci, per cui non ci sono ostacoli!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

