Oroscopo Sagittario 15 marzo 2020. Caterina Galloni: felici con il partner

Oroscopo del 15 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): felici con il partner.

La Luna nel vostro segno fa pensare che potreste essere travolti da un vortice di eventi sociali. E organizzare qualcosa o accettare un invito vi farà divertire parecchio. Avete perso un’occasione per entrare in contatto con un buon amico?

Con Mercurio ormai all’ultimo grado nel vostro settore della comunicazione, potrebbe chiamarvi o incontrarvi per caso. Amore: in coppia, c’è felicità, splendidi sentimenti per cui basta con le domande inutili! Soli: domenica in cui siete pigri, volete dedicare del tempo soltanto voi stessi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

