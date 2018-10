Oroscopo Sagittario domani 15 ottobre 2018. Caterina Galloni: cercate di essere discreti...

Oroscopo del 15 ottobre 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario: cercate di essere discreti…

In questo ultimo periodo avete avuto energie oscillanti ma oggi ne avete in quantità e arrivano al momento giusto: è una giornata che richiede resistenza fisica e abilità. Ma avete un’ottima capacità di concentrazione utile a risolvere qualsiasi problema. Unica accortezza odierna: cercate di essere discreti e non rivelare cose che riguardano altre persone e che dovreste tenere per voi.

Il Sagittario nel 2018.

Il 2018 non è un anno in cui agire con superficialità o leggerezza. Saturno, Plutone, Giove e Mercurio vi suggeriscono di dar prova di pazienza e rigore ma, sia chiaro, non vuol dire che sarà un anno negativo. Dovrete solo risolvere alcune questioni rimaste in sospeso, aver chiari i vostri obbiettivi e poi partire in quarta e, nel lavoro, ottenere risultati duraturi. Quando, l’8 novembre, Giove entrerà nel vostro segno, aprirà un ciclo di espansione: nulla potrà fermarvi o rallentare la corsa verso il successo! Denaro: nonostante le spese, non avrete problemi grazie a un’accorta pianificazione. In ogni caso, dateci dentro per migliorare le entrate, ce la farete. Amore: vita amorosa, rispetto allo scorso anno, ben più felice e brillante, esprimerete pienamente i sentimenti alla persona amata; è un anno ideale per riscoprire il partner e le sue passioni, i suoi sogni e i suoi ideali; soli: gli incontri importanti ci sono, alcuni potrebbero cambiarvi la vita ma, prima di prendere decisioni importanti, soppesate sempre i pro e i contro. Forma psicofisica: pieni di energia ma uno stile di vita disordinato potrebbe incidere sulla salute in generale. Prestate dunque attenzione alla dieta, fate movimento. Vietata la pigrizia!