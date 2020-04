Oroscopo Sagittario 16 aprile 2020. Caterina Galloni: un’attività online

Oroscopo del 16 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): un’attività online.

In questo momento gli astri vi coccolano e non dovete faticare molto: amore e affari sono al top, andate alla grande! E il buon aspetto che vi invia Marte in Acquario indica che le idee non vi mancano, ne avete trilioni!

Il pianeta rosso potrebbe, ad esempio, spingervi ad avviare un’attività lavorativa online. In ogni caso, evitate di imporre le vostre idee in modo autoritario poiché rischiereste di subire un rifiuto.

Amore: in coppia, bei momenti: amate, affascinate, seducete il partner! Soli: sembra che oggi facciate degli incontri e rispetto a uno, potreste perdere la testa.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

