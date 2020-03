Oroscopo Sagittario 17 marzo 2020. Caterina Galloni: progetti con il partner

Oroscopo del 17 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): progetti con il partner.

E’ la giornata giusta per chiamare un familiare con cui siete in freddo, probabilmente pensa che l’abbiate dimenticato/a per cui alzate il telefono. A volte le persone sono un po’ sospettose e ritengono che l’assenza di contatti significhi che siano uscite dalla vostra vita.

Anche se avete dei rimproveri da fare alla persona cara, evitate che pensi che per voi non esiste, soprattutto se si tratta di un genitore. Amore: in coppia, insieme al partner vi trovate su una nuvola rosa, provate felicità, gioia di vivere. Soli: pronti alla conquista ma se non volete delusioni, occhio a essere troppo perfezionisti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

