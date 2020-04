Oroscopo Sagittario 18 aprile 2020. Caterina Galloni: la famiglia

Oroscopo del 18 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): la famiglia.

Con la Luna in Pesci, la famiglia oggi sarà al centro delle vostre preoccupazioni. Forse vorreste aiutare le persone care a vivere meglio l’attuale situazione, ma non sapete cosa fare.

Non è escluso che vi chiedano di telefonare un parente per avere notizie ma voi, per qualche ragione, non avreste voglia di parlarci…

Amore: in coppia, il partner avrebbe voglia di maggiore intimità ma voi? Soli: una persona sembra essere molto interessata a voi ma non ricambiate. Invece di svicolare, ditelo francamente.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

