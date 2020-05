Oroscopo Sagittario 18 maggio 2020. Caterina Galloni: relazioni al top

Oroscopo del 18 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): relazioni al top.

E’ un buon inizio della settimana. Qualsiasi relazione, lavoro o vita privata, oggi è al top. Vi è facile ascoltare, capire e supportare.

Ma non solo, attraverso l’interazione con gli altri, arrivano belle idee che potrete concretizzare. Infine, coglierete al volo un’opportunità.

Amore: in coppia, pronti a sostenere in partner. Soli: notizie inattese da una persona amata in passato.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

