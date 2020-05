Oroscopo Sagittario 19 maggio 2020. Caterina Galloni: qualcosa non va

Oroscopo del 19 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): qualcosa non va.

Mercurio, per voi, oggi è la voce della ragione rispetto a una situazione difficile da districare. Probabilmente sentite che qualcosa non va.

Potete chiedere consiglio a un amico di cui vi fidate, certo, ma la cosa migliore è prendere le distanze fino a quando non salterà fuori la verità.

Amore: in coppia, ritrovate la complicità. Soli: giornata in cui ogni nuova storia non ha nulla di tiepido.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

L’oroscopo 2020 del SAGITTARIO: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.