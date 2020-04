Oroscopo Sagittario 2 aprile 2020. Caterina Galloni: no allo scoraggiamento

Oroscopo del 2 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): no allo scoraggiamento.

Giove, vostro pianeta governatore, è congiunto a Plutone e l’attuale e problematica situazione economica vi tocca da vicino. Non dovete scoraggiarvi. Se ad esempio, un’opportunità vi sembra ottima, in seguito potrebbe subentrare frustrazione.

Se vi entusiasmate per un progetto che sembra essere redditizio e poi vi ritrovate di fronte a un blocco la cosa migliore, in questo momento, è evitare di coinvolgervi troppo. Vi rifarete. Amore: in coppia, oggi più che mai per voi conta essere in sintonia totale con il partner. Soli: una persona vi corteggia e, seppure a distanza, non resisterete alle sue avances.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

